JASAT'tan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon
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JASAT'tan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

JASAT'tan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarmanın yasa dışı kenevir ekenlere yönelik yaptığı operasyonda 400 gram kubar esrar ile 34 kök kenevir ele geçirildi.

JASAT'tan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarmanın yasa dışı kenevir ekenlere yönelik yaptığı operasyonda 400 gram kubar esrar ile 34 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli JASAT Tim Komutanlığı ve Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Alhan Mahallesinde ikamet eden A.K. isimli şahsın evinin bahçesinde bulunan arazi içerisinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve yasadışı ekim yaptığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Evde ve bahçede yapılan aramada yaklaşık 400 gram kubar esrar ve 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Ö.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

JASAT'tan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon
JASAT'tan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon
JASAT'tan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon
JASAT'tan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış

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