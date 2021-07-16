Son dakika haberleri... Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi
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Son dakika haberleri... Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika haberleri... Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Japonya'da 3 Temmuz'da şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Japonya'da 3 Temmuz'da şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Japonya'da 3 Temmuz'da yaşanan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde bilanço artmaya devam ediyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde arama kurtarma faaliyetleri felaketin 13. gününde de sürerken, bölgede bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Son gelişme ile birlikte felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis ekipleri bugün de kendilerinden haber alınamayan 16 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdü. Bölgedeki enkaz temizleme çalışmaları da devam ediyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ FELAKETE NEDEN OLMUŞTU

Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde mevsim normalleri üzerindeki yağış nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Afetten en fazla etkilenen bölge Shizuoka eyaletindeki Atami şehri olurken, yaşanan sel ve toprak kaymasında 130 evin zarar gördüğü açıklanmıştı. Birçok bölge sakini geçici olarak otel ve benzeri tesislere yerleştirilirken, bazı okullarda ise eğitime ara verilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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