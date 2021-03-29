Son dakika haberi... Jandarmanın yaralı bulduğu yavru kartala tedavi
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Son dakika haberi... Jandarmanın yaralı bulduğu yavru kartala tedavi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Jandarmanın yaralı bulduğu yavru kartala tedavi

Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'ın Akçakiraz beldesinde yaralı halde bulunan yavru kartal, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Havyan Hastanesi'ne götürüldü.

ELAZIĞ'ın Akçakiraz beldesinde yaralı halde bulunan yavru kartal, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Havyan Hastanesi'ne götürüldü.

Akçakiraz beldesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hareketsiz halde bir yavru kartal fark etti. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kartalın yaralı olduğunu tespit etti. Yavru kartal, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.  Tedaviye alınan kartalın, yakın zamanda eski sağlığına kavuşacağı belirtildi.

 


Son dakika haberi... Jandarmanın yaralı bulduğu yavru kartala tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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