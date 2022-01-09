Son dakika haberi... JANDARMADAN 'HOROZ DÖVÜŞÜ' BASKINI

TRABZON'un Of ilçesinde horoz dövüşü yapılacağı alana baskın yapan jandarma, 29 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden birinin de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, horoz dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine harekete geçerek Of ilçesine bağlı Kaban Mahallesi'nde C.A.?ya (49) ait ikamette baskın düzenledi. Baskında, 'yasadışı bahis' suçundan 29 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan incelemede çok sayıda horoza el konulurken, haklarında '5199 Sayılı Kanun' kapsamında idari işlem uygulanarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Horoz dövüşü yaptırılan alan da mühürlenerek kapatıldı.

Bu arada horoz dövüşü yaptırılan alanda koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 1 kişiye de, idari para cezası kesildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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