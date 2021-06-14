Jandarma'dan Vali Demirtaş'a 182. Yıl Ziyareti
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Jandarma'dan Vali Demirtaş'a 182. Yıl Ziyareti

Jandarma'dan Vali Demirtaş'a 182. Yıl Ziyareti
Habermetre - Haberler | Güncel

Jandarma'dan Vali Demirtaş'a 182. Yıl ZiyaretiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılı münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve beraberindeki teşkilat mensuplarını kabul etti.

Jandarma'dan Vali Demirtaş'a 182. Yıl ZiyaretiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılı münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve beraberindeki teşkilat mensuplarını kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen kabulde Vali Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şen'in ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurulduğu günden bu yana yüksek vazife şuuruyla vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz mücadele veren Jandarma teşkilatının gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve kamu düzeninin sağlanması yönündeki tüm hizmetlerinde Jandarma personeline başarılar dileyen Vali Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şen'in şahsında Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. Yıldönümünü kutladı. İyi dileklerinden ve kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şen, kuruluş yıldönümü münasebeti ile yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Ziyaret, Jandarma Teşkilatı adına heyet tarafından gerçekleşen çiçek takdimiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

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