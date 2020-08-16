Son dakika haberi! İzne gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
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Son dakika haberi! İzne gelen uzman çavuş, denizde boğuldu

Son dakika haberi... SAMSUN'da, izne gelen Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Özkurt (26), serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğuldu.

Son dakika haberi! İzne gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
16.08.2020 20:46 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:06

SAMSUN'da, izne gelen Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Özkurt (26), serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, dün Yakakent ilçesi sahilinde meydana geldi. Görev yaptığı Erzincan'dan memleketi Samsun'a izne gelen Özkurt, serinlemek için girdiği denizde bir anda gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen Özkurt, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Özkurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkurt'un Erzincan'da görev yaptığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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