Son dakika haberi! İZMİR Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! İZMİR Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada

Son dakika habere göre Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kameradaİZMİR'in Bornova ilçesinde, tekerlekli sandalye ile yokuş aşağı inerken duramayan yaşlı adam, bir vatandaşın müdahalesi ile durabildi.

17.09.2020 08:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:43

Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada

İZMİR'in Bornova ilçesinde, tekerlekli sandalye ile yokuş aşağı inerken duramayan yaşlı adam, bir vatandaşın müdahalesi ile durabildi. Yaşlı adamın kurtarıldığı anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, dün saat 11.00 sıralarında Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlı bir adam tekerlekli sandalye ile caddede inerken kontrolünü kaybetti. Bir kişinin çığlık atması üzerine Berkay Atış (22) isimli bir kişi caddeye fırlayarak müdahalede bulundu. Atış'ın müdahalesi sonucunda, yaşlı adam durduruldu. Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, olayı fark eden Berkay Atış iş yerinden çıkarak yola çıkıyor, yokuş aşağıya tekerlekli sandalye ile gelen yaşlı adamı yaptığı müdahale ile durduruyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından taktir topladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! İZMİR Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Barış Falay Şeyma Subaşı Ferhat Göçer
Spor Sörloth Tisserand Erol Bulut Burak Yılmaz Vedat Muriqi
Daha Fazla Silah Erkek Çocuk Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İZMİR Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 08:59:46. #1.14#
title