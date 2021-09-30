Son dakika haberi | İzmir Valiliğinden 'Torbalı'da öldürülen gencin yakınlarının gözaltına alındığı' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberi | İzmir Valiliğinden "Torbalı'da öldürülen gencin yakınlarının gözaltına alındığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İzmir Valiliğinden

Son dakika haberi: İzmir Valiliği, Torbalı'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Batuhan Barlak'ın "yakınlarının zor kullanılarak gözaltına alındığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir Valiliği, Torbalı'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Batuhan Barlak'ın "yakınlarının zor kullanılarak gözaltına alındığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül 2021 tarihinde Barlak'ın Torbalı ilçesinde Suriyeli bir kişi tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarla yakalanan şüphelinin, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi öldürülen vatandaşımızın kardeşine ve yakınlarına yönelik herhangi bir zor kullanma ve gözaltı işlemi yapılmamıştır. Bahsedilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | İzmir Valiliğinden 'Torbalı'da öldürülen gencin yakınlarının gözaltına alındığı' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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