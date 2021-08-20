Son dakika haberi: İzmir'de yakınları tarafından hastaneye getirilen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: İzmir'de yakınları tarafından hastaneye getirilen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İzmir'de yakınları tarafından hastaneye getirilen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde getirildiği hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızın cenazesi otopsiye gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde getirildiği hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızın cenazesi otopsiye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Elif Terziler (16), ablası ve arkadaşı tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Terziler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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