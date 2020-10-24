Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
İzmir'de bir genç, yaşadığı evde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, saat 19.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kendisinden bir süredir haber alınamayan Ramazan Okumuş (30), yaşadığı evde yakınları tarafından yerde hareketsiz bulundu.
DARP İZİNE RASTLANMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Okumuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmadığı öğrenilen şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK
Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan Okumuş'un kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı