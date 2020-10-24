Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
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Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi

24.10.2020 23:02 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:59
Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi

İzmir'de bir genç, yaşadığı evde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, saat 19.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kendisinden bir süredir haber alınamayan Ramazan Okumuş (30), yaşadığı evde yakınları tarafından yerde hareketsiz bulundu.

DARP İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Okumuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmadığı öğrenilen şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan Okumuş'un kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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