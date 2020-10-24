Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi

İzmir'de bir genç, yaşadığı evde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.