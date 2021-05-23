Parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde bir parkta arkadaşıyla kavga ederken göğsünden bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde bir parkta arkadaşıyla kavga ederken göğsünden bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı D.Ö, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda alkol alırken henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö, Çetin'i göğsünden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli D.Ö, polis ekiplerince yakalandı.

Parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 'Hamilelik' detayı kahretti
4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki "Hamilelik" detayı kahretti
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Prens Harry Hande Ataizi Prens William
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 05:27:11. #1.11#

title