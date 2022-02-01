Son dakika haberi... İzmir'de minibüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan minibüs şoförünü öldürdüğü suçlamasıyla aranan şüpheli, gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan minibüs şoförünü öldürdüğü suçlamasıyla aranan şüpheli, gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Adatepe Mahallesi'nde Mehmet Elibol'un, kullandığı minibüsün içinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında şüpheli A.Ş'nin (31) yakalanması için çalışma yürüttü.
Zanlı, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63), aracının içinde bıçaklanarak öldürülmüş, cinayetin husumetlisi A.Ş. tarafından işlendiği öne sürülmüştü.
AA / Şafak Yel - Güncel