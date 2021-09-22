İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

Yelki mevkisindeki makilikte, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, 1 uçak, 3 helikopter ve 11 arazöz ile sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.