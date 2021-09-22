Son dakika haberi | İzmir'de makilik yangını (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İzmir'de makilik yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İzmir'de makilik yangını (1)

Son dakika habere göre İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

Yelki mevkisindeki makilikte, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, 1 uçak, 3 helikopter ve 11 arazöz ile sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.


Son dakika haberi | İzmir'de makilik yangını (1)

Son dakika haberi | İzmir'de makilik yangını (1)

Son dakika haberi | İzmir'de makilik yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Cansu Dere Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Alex Teixeira Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | İzmir'de makilik yangını (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:57:25. #1.17#