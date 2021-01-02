Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatrik tedavi gören bir hasta, kaldığı hastane odasındaki yatağını ateşe verdi. Dumanla kaplanan hastanede kısa süreli bir panik yaşanırken, olay yerine sevk edilen itfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olayda zarar gören kimse olmadı.