Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatrik tedavi gören bir hasta, kaldığı hastane odasındaki yatağını ateşe verdi. Dumanla kaplanan hastanede kısa süreli bir panik yaşanırken, olay yerine sevk edilen itfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olayda zarar gören kimse olmadı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem Binası'nın 5. katında yangın çıktı.
DUMANLAR HER YERİ SARDI
Psikiyatrik tedavi gören bir kişi, kaldığı odasındaki yatağını ateşe verdi. Yatağın yanmaya başlamasıyla beraber hastane binası içerisine dumanlar yayıldı. Dumanlar kısa süreli paniğe sebep olurken, dumanı gören hastane çalışanları, itfaiye ekiplerine ihbar verdi.
ZARAR GÖREN KİMSE OLMADI
İhbar üzerine hastaneye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangından zarar gören kimse olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı