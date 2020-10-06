Son dakika haberi... İzmir'de 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi... İzmir'de 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

06.10.2020 08:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:17
Son dakika haberi... İzmir'de 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakınları tarafından bir süredir kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakınları tarafından bir süredir kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Adalet Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve çocukları 2 gün önce Kütahya'ya giden ve evde yalnız kalan Tuğba Karaçam'a bir süredir ulaşamayan dayısı Mehmet Y., hayatından endişe ederek Karaçam'ın evine gitti. Defalarca evin kapsını çalmasına rağmen epilepsi hastası olduğu ileri sürülen Tuğba Karaçam'a ulaşamayan dayı Mehmet Y., kapıyı kırarak evin içerisine girdi. Yeğeninin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören Mehmet Y., durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaçam'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, ev hanımı Tuğba Karaçam'ın 2 yaşında kızı, 4 ve 10 yaşında da 2 oğlunun olduğu öğrenilirken, Karaçam'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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