Son dakika haberi... İzmir'de 16 yaşındaki genç, pompalı ile dehşet yarattı: 1 yaralı
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Son dakika haberi... İzmir'de 16 yaşındaki genç, pompalı ile dehşet yarattı: 1 yaralı

22.12.2020 07:18 | Son Güncelleme: 22.12.2020 07:22
Son dakika haberi... İzmir'de 16 yaşındaki genç, pompalı ile dehşet yarattı: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, 16 yaşındaki magandanın pompalı tüfek ile rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 16 yaşındaki magandanın pompalı tüfek ile rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, anneannesinin evinde suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olay sabah saatlerinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan M.B., rastgele ateş açarak çevredekileri endişelendirdi. Gencin silahından çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. (30) yaralandı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri S.U.'yu ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan S.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasının ardından anneannesinin evinde bulundu. Suç aleti ile birlikte yakalanan M.B., Konak İlçe Emniyet Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

YAŞI GENÇ ANCAK DOSYASI KABARIKBu arada yapılan araştırmada gözaltına alınan M.B.'nin yağma, otodan hırsızlık, kapkaç, açıktan hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu ve dosya firarisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

 


Son dakika haberi... İzmir'de 16 yaşındaki genç, pompalı ile dehşet yarattı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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