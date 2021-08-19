SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1
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SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu, 1 i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri-Kaza yapan araçlar

 


SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1
SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1
SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1
SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1
SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1
SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1
SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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