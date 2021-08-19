SANCAKTEPE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, 5 YARALI - 1
Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı.
Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu, 1 i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
-------------Olay yeri-Kaza yapan araçlar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı