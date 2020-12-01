Son dakika haberi... İstanbul'da yarından itibaren mesai saati değişecek
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Son dakika haberi... İstanbul'da yarından itibaren mesai saati değişecek

01.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:22
Son dakika haberi... İstanbul'da yarından itibaren mesai saati değişecek

Son dakika haberlerine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde olacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde olacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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