Son dakika haberi... İstanbul'da yarından itibaren mesai saati değişecek

Son dakika haberlerine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde olacağını bildirdi.