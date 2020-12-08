Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

08.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:42

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Saat 21.00'e doğru ise trafiğin azaldığı görüldü.

Polis ekipleri, D100 Karayolu'nun belirli noktalarında saat 21.00'den sonra başlayacak denetim için hazırlıklarını tamamladı.

Taksim Meydanı ve çevresinde akıcı trafik gözlenirken, insan yoğunluğunun da ilerleyen saatlerde azaldığı gözlendi.

Kentin Anadolu Yakası'nda da kısıtlama saatine doğru trafikteki yoğunluk azalmaya başladı.

Esnaf çoğunlukla saat 20.00 itibarıyla iş yerlerini kapatırken, meydanlarda ve toplu taşıma araçlarında insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
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Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
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