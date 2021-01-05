Son dakika haberi... İstanbul'da bir binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... İstanbul'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

05.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 07:40
Son dakika haberi... İstanbul'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Beykoz'da bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü.

Beykoz'da bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü.

Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'nde bulunan 9 katlı binanın dördüncü katındaki dairenin salonunda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucunda, dairede hasar oluştu.

Dairede yaşayan ve dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangının söndürülmemiş sigara izmaritinden çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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