Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verdi

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verdi.