Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını 'bıçaklı saldırı girişimi' iddiasıyla öldürdü - Haberler
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Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını "bıçaklı saldırı girişimi" iddiasıyla öldürdü

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın hayatını kaybetti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Filistinli kadının Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın "Silsile (Zincirli) Kapısı'nda duran polislere keskin bir cisimle saldırı girişiminde bulunduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, polisin kadına gerçek mermiyle ateş ederek etkisiz hale getirdiği ifade edilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail polisi, söz konusu olayın ardından Şam Kapısı da dahil olmak üzere Eski Şehir bölgesinin bazı kapılarını kapattı.

Öte yandan yerel kaynaklara göre, Filistinli kadının işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesi nüfusuna kayıtlı İsra Huzeyme olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli bir kadını 'bıçaklı saldırı girişimi' iddiasıyla öldürdü - Haberler
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