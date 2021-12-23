Son dakika haberi | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni
Edinilen son dakika gelişmesine göre Görüntü Dökümü: Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması Cenazenin slogan atarak omuzlarda taşınması RAMALLAH - İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed İsa Abbas (26) için Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda bulunan El-Bireh bölgesinde cenaze töreni düzenlendi.
Görüntü Dökümü:
Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması
Cenazenin slogan atarak omuzlarda taşınması RAMALLAH - İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed İsa Abbas (26) için Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda bulunan El-Bireh bölgesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.