Son dakika haberi | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni - Haberler
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Son dakika haberi | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Görüntü Dökümü: Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması Cenazenin slogan atarak omuzlarda taşınması RAMALLAH - İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed İsa Abbas (26) için Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda bulunan El-Bireh bölgesinde cenaze töreni düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması

Cenazenin slogan atarak omuzlarda taşınması RAMALLAH - İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed İsa Abbas (26) için Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda bulunan El-Bireh bölgesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

Son dakika haberi | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni

Son dakika haberi | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni

Son dakika haberi | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni

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AA - Son Dakika Haberleri

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