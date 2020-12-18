Son dakika haberi! Isparta'da kayıp köylüyle ilgili gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı
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Son dakika haberi! Isparta'da kayıp köylüyle ilgili gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı

18.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:36
Son dakika haberi! Isparta'da kayıp köylüyle ilgili gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı

Son dakika haberi: Isparta'da 21 gündür haber alınamayan kişinin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Isparta'da 21 gündür haber alınamayan kişinin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merkeze bağlı Deregümü köyünde yaşayan Mustafa Özbay'ın (57) kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan kardeşi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 6 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Selim ve Hüseyin Özbay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlılar serbest bırakıldığı sırada kendilerini bekleyen grup arasında çıkan kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti.

Bazı köylüler ise serbest bırakılan zanlıların evine taşla saldırdı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.

Özbay'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 2 Aralık'ta jandarmaya bildirmişti. Jandarma ve AFAD ekipleri ile köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılmıştı. Özbay'ın kardeşi ve yeğenlerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mustafa Özbay'ın son olarak köyünde 27 Kasım'da görüldüğü tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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