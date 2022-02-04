Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı

AA, Fikret Kavğalı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Sarıçam ilçesinde ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı

Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı

Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Sarıçam, İtfaiye, Yangın, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title