Son dakika haberi... İŞ YERİNDE FAREDEN KORKAN ÇALIŞANIN YERE DÜŞME ANI KAMERADA
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Son dakika haberi... İŞ YERİNDE FAREDEN KORKAN ÇALIŞANIN YERE DÜŞME ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MALATYA'da, dijital ürün satışı yapılan mağazada çalışan Atilla Durdu'nun, ayağının yanından geçen fareyi görünce panik yapıp yere düştüğü anlar, kameraya yansıdı.

MALATYA'da, dijital ürün satışı yapılan mağazada çalışan Atilla Durdu'nun, ayağının yanından geçen fareyi görünce panik yapıp yere düştüğü anlar, kameraya yansıdı.

İnönü Caddesi'nde dijital ürün satışı yapılan mağazada çalışan Atilla Durdu'nun yanından fark geçti. Fareden korkup zıplayan Durdu, yere düştü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü. O anda yaşadıklarını anlatan Atilla Durdu, düşünce belinin ağrıdığını söyledi.

Son dakika haberi... İŞ YERİNDE FAREDEN KORKAN ÇALIŞANIN YERE DÜŞME ANI KAMERADA
Son dakika haberi... İŞ YERİNDE FAREDEN KORKAN ÇALIŞANIN YERE DÜŞME ANI KAMERADA
Son dakika haberi... İŞ YERİNDE FAREDEN KORKAN ÇALIŞANIN YERE DÜŞME ANI KAMERADA
Son dakika haberi... İŞ YERİNDE FAREDEN KORKAN ÇALIŞANIN YERE DÜŞME ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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