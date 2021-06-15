İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Yüzde 60 oranında 6,5 kilogram zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Yüzde 60 oranında 6,5 kilogram zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz"

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: 'Yüzde 60 oranında 6,5 kilogram zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yüzde 60 oranında zenginleştirilen uranyumdan 6,5 ve yüzde 20 oranında zenginleştirilen uranyumdan ise 108 kilograma sahip olduklarını açıkladı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yüzde 60 oranında zenginleştirilen uranyumdan 6,5 ve yüzde 20 oranında zenginleştirilen uranyumdan ise 108 kilograma sahip olduklarını açıkladı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Rebii, ABD yaptırımlarına karşılık olarak İran Meclisinde uranyumu yüzde 60 zenginleştirme kararına işaret ederek, hükümetin belirlenen tarihten çok kısa bir sürede uranyumu yüzde 60 zenginleştirmeyi başardıklarını belirtti. Rebii, "Yüzde 60 oranında 6,5 ve yüzde 20 oranında 108 kilogram zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz" ifadelerini kullandı. Rebii, İran Meclisinin belirlediği uranyum zenginleştirme oranına çok daha hızlı ulaşacaklarını söyledi.

İran Meclisi, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesi ve ABD yaptırımlarına karşılık olarak "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması İçin Stratejik Eylem Planı" yasasını onaylanmıştı. Söz konusu eylem planı kapsamında, İran Atom Enerjisi Kurumu, uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 20'ye çıkarmış ve ardından bu oranı yüzde 60'a yükseltmişti.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan'dan 'Biden'la görüşmede 'Sözde soykırım' gündeme geldi mi?' sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi
Erdoğan'dan "Biden'la görüşmede "Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi
Erdoğan: 'Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor.'
Erdoğan: "Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Funda Eryiğit Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Yüzde 60 oranında 6,5 kilogram zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 20:46:29. #1.13#

title