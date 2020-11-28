Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Mahabadi suikastında İsrail'e yüklendi
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Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Mahabadi suikastında İsrail'e yüklendi

28.11.2020 10:38 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:58
Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Mahabadi suikastında İsrail'e yüklendi

Son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı İran milletine düşman olan ülkelerin acizliği şeklinde nitelendirerek, "Bir kez daha dünya emperyalizminin kirli elleri ve Siyonist işgalci İsrail rejimi, bu ülkenin...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı İran milletine düşman olan ülkelerin acizliği şeklinde nitelendirerek, "Bir kez daha dünya emperyalizminin kirli elleri ve Siyonist işgalci İsrail rejimi, bu ülkenin yetiştirdiği değerli isimlerden birisini hedef aldı ve onun kanını akıttı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikast sonucu öldürülmesine yönelik baş sağlığı mesajı yayımladı. Ruhani mesajında İsrail'i hedef alarak, "Bir kez daha dünya emperyalizminin kirli elleri ve Siyonist işgalci İsrail rejimi, bu ülkenin yetiştirdiği değerli isimlerden birisini hedef aldı ve onun kanını akıttı. İran milleti bu değerli bilim adamının kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

Fahrizade'ye yönelik saldırıyı "İran milliyetine düşman olan ülkelerin acizliği" şeklinde nitelendiren Ruhani, İran devletinin bilimsel ve nükleer çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Ruhani, "İran'a düşmanlıkta yeminli olanlar bu saldırıyı gerçekleştirerek acizliklerini gösterdiler. Çünkü İran'ın bilimsel gelişiminden korkuyorlar" dedi. Ruhani, "Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler, Fahrizade'nin bilimsel çalışmalarına onun öğrencileri ile devam edecektir. Bundan şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi, dün Tahran'a bağlı Abserd şehrinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, Mahabadi suikastı nedeniyle İsrail'i suçlarken, saldırının intikamını alacaklarını belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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