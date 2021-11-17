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Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Başbakanı Kazımi ile Irak'taki gelişmeleri görüştü

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Başbakanı Kazımi ile Irak'taki gelişmeleri görüştü

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptıkları telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptıkları telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reisi "Irak'ın istikrarı ve birliğinin stratejik bir mesele" olduğunu belirterek bunun zarar görmemesi gerektiğini söyledi.

Irak'taki sorunların çözümü için "yasal ve şeffaf her türlü tedbiri" desteklediklerini aktaran Reisi, "Tahran'ın ilkesel ve değişmez tutumu, Irak'taki halkın egemenlik, istikrar, güvenlik ve bağımsızlığını desteklemektir. Bölge halklarının düşmanları Irak'ın istikrarını, güvenliğini ve ilerlemesini istemiyor. Fitne çıkararak uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek istiyorlar. Bu nedenle herkes bu komplolara karşı uyanık olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kazımi de Irak'a verdikleri destek nedeniyle Reisi'ye teşekkür etti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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