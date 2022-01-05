Son dakika haberi! Irak'ta bir düğünde müzik seçimi nedeniyle tartışan çift kavga edip boşanma kararı aldı - Haberler
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Son dakika haberi! Irak'ta bir düğünde müzik seçimi nedeniyle tartışan çift kavga edip boşanma kararı aldı

Son dakika haberi! Irak'ta bir düğünde müzik seçimi nedeniyle tartışan çift kavga edip boşanma kararı aldı
AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir düğünde aileler arasında müzik seçimi sebebiyle çıkan kavga boşanma kararı alınmasıyla sonuçlandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir düğünde aileler arasında müzik seçimi sebebiyle çıkan kavga boşanma kararı alınmasıyla sonuçlandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat'ta gerçekleşen düğünde çalınan müzik gelin ile damadın aileleri arasında krize yol açtı.

Gelin tarafından seçilerek müzik grubuna sunulan listede yer alan ve damadı küçük düşürecek sözcükler içerdiği iddia edilen "Mısaytıra" adlı şarkının çalınması damat ve ailesini kızdırdı.

İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında çıkan kavga nedeniyle çiftler boşanma kararı alarak düğünü iptal etti.?????

Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.

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AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

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