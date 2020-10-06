Son dakika haberi: Irak'ın Salahaddin vilayetinde polis baskınında 16 DEAŞ mensubu yakalandı
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Son dakika haberi: Irak'ın Salahaddin vilayetinde polis baskınında 16 DEAŞ mensubu yakalandı

06.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:40
Son dakika haberi: Irak'ın Salahaddin vilayetinde polis baskınında 16 DEAŞ mensubu yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın Salahaddin kentinde polis güçleri 7 ayrı ilçede düzenlediği eş zamanlı baskında 16 terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Salahaddin kentinde polis güçleri 7 ayrı ilçede düzenlediği eş zamanlı baskında 16 terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Salahaddin kentinde görevli Polis Yüzbaşı Ahmed Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 ayrı ilçede terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik baskın düzenlendiğini söyledi.

Kente bağlı Dor, Samarra, Tuzhurmatu, Duluiye, Yetrib, Şırgat ve Beled ilçelerinde eş zamanlı baskının düzenlendiği bilgisini veren Ekrem, baskında DEAŞ mensubu 16 kişinin yakalandığını aktardı.

Ekrem yakalanan DEAŞ mensuplarının daha önce Irak'ın farklı bölgelerinde terör eylemleri düzenlediklerini kabul ettiklerini ifade etti.

Ekrem, yapılan resmi işlemlerin ardından yakalanan DEAŞ mensuplarının mahkemeye sevk edildiklerini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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