Son dakika haberi... Irak güvenlik güçleri elektrik kesintisini protesto eden göstericilere ateş açtı: 4 yaralı
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Son dakika haberi... Irak güvenlik güçleri elektrik kesintisini protesto eden göstericilere ateş açtı: 4 yaralı

Son dakika haberi... Irak güvenlik güçleri elektrik kesintisini protesto eden göstericilere ateş açtı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Sami Anwar Rashad Ahmed - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Vasıt vilayetinde elektrik kesintilerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 4 kişi yaralandı.

Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Vasıt vilayetinde elektrik kesintilerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 4 kişi yaralandı.

???????Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Vasıt'ta uzun süren elektrik kesintilerini protesto etmek için yüzlerce kişi "El-Aziziye" elektrik santrali önünde toplandı. Güvenlik güçleri, silahsız göstericilere ateş açtı.

Görgü tanıkları, 3'ü ağır olmak üzere 4 göstericinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Irak Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş, geçen çarşamba elektrik kesintileri nedeniyle artan protestoların ardından istifa etmişti.

Hava sıcaklığının yaklaşık 50 dereceye ulaştığı ülkede halk, sıcakla birlikte kronikleşen elektrik kesintisi sorunuyla da boğuşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sami Anwar Rashad Ahmed

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