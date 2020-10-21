Son dakika haberi! İntihara kalkıştı, polis pencereden aldı
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Son dakika haberi! İntihara kalkıştı, polis pencereden aldı

21.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:20
Son dakika haberi! İntihara kalkıştı, polis pencereden aldı

Son dakika gelişmesine göre VAN'ın Erciş ilçesinde bir iş merkezinin 5'inci katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulunan E.G.'yi (36), polis kurtardı.

VAN'ın Erciş ilçesinde bir iş merkezinin 5'inci katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulunan E.G.'yi (36), polis kurtardı. 

Olay, saat 17.00 sularında ilçenin Van Yolu Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu öne sürülen E.G., intihar girişiminde bulunmak için iş merkezinin 5'inci katındaki pencereye çıktı. Aşağı doğru sarkan E.G.'yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine de olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri E.G.'yi ikna edip aşağı inmesi için çalışma başlattı. Ancak yarım saat süren ikna çabalarına rağmen E.G., aşağı inmezken, sarktığı pencerenin camlarını da kırıp aşağı attı. Polis, kimseyi yanına yaklaştırmayan E.G ile bir süre konuşup, dikkatini başka yöne çevrdikten sonra da bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı. Sarktığı pencereden alınan E.G. olay yerinde bulunan ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 


Son dakika haberi! İntihara kalkıştı, polis pencereden aldı
Son dakika haberi! İntihara kalkıştı, polis pencereden aldı
Son dakika haberi! İntihara kalkıştı, polis pencereden aldı
Son dakika haberi! İntihara kalkıştı, polis pencereden aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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