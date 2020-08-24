Son dakika haberi | İntihara kalkışan genç kadın, çocukken tecavüze uğradığını iddia etti
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Son dakika haberi | İntihara kalkışan genç kadın, çocukken tecavüze uğradığını iddia etti

Son dakika haberi: Bursa'da bir binanın en üst katından atlamak isteyen genç kadının hayatından dram çıktı.

Son dakika haberi | İntihara kalkışan genç kadın, çocukken tecavüze uğradığını iddia etti
24.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:32

Bursa'da bir binanın en üst katından atlamak isteyen genç kadının hayatından dram çıktı. 9 yaşında tecavüze uğradığını öne süren genç kadın, polislerin 2 saatlik ikna çabası sonucu aşağıya indirilirken, tecavüzcülere idam cezası getirilmesini istedi.

Olay, Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21. Yıldız Sokak üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, ailevi meseleleri sebebiyle intihar etmek istediği iddia edilen genç kadın, binanın en üst katına çıktı. Balkona çıkarak kendisini aşağı sarkıtan kadını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Polisler önce aşağıdan M.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Daha sonra en üst kata çıkan polisler, intihar etmek isteyen genç kadını uzun uğraşlar sonrasında ikna etti. İtfaiye ekipleri bu sırada atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı.

Balkonda sitem etti

Balkonda sitem eden M.D., "Beni hiç kimse sevmiyor. Sevdiğim insan da beni sevmiyor. Atacağım kendimi, uzak durun benden" diye bağırdı.

Gazetecilere kendini anlatan M.D., "Annem bir adamla evlendi. Annem babam ayrıydı, ben 7 yıl boyunca babamı görmedim. Yaşadıklarımdan dolayı ben hep korktum. 9 yaşında tecavüze uğramaya başladım. Annem tarafından ve annemin evlendiği insan tarafından. Hiç kimse korkmasın. Dünya o kadar adaletsiz ki, hiç kimse sesini çıkartmadı. Ama herkes sesini çıkarsın. Bu kadar kötü bir şey olamaz. Sesinizi çıkartın. Kız çocukları kendinizi savunun. Ben bunu söylüyorum. Her zaman dimdik durun. Kız çocuğuna tecavüz edenleri asacaksınız. Onların yaşamaya hakkı yok, onlar barınmasın bu dünyada. Onlar öyle bir pislik insan ki. Bir tane çocuğa tecavüz eden insan gebertilsin, idam edilsin. Çocuk, kadın ve hayvan tecavüzcüsü inşallah gebertilsin. İdam yasası bir an evvel getirilsin. Hak eden yerini bulsun, yeter bu kadar" dedi.

Polislerin aşağı indirdiği M.D., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. - BURSA

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Kaynak: İHA

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