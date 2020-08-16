Son dakika haberi: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika habere göre İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
16.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:22
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçe kırsaldaki Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın birinci katında çalışan Aziz Ray dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ray, kaldırıldığı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aziz Ray'ın cenazesi, Hilvan ilçesine bağlı Aşağıekece Mahallesinde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: İHA