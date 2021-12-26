Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaat halinde olan bina çöktü.

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ARTUKLU, MARDİN (İHA) - - Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaat halinde olan bina çöktü. Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Kötek Mahallesi'nde inşaat halinde olan bin çöktü. İddiaya göre, beton mikserinin harcı boşalttığı sırada bina çökmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasıyla göçük altında kalan Saim Toparlı ağır yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı vatandaşa olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat halinde olan bina çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri

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