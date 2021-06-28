Son dakika haberi: İngiltere Savunma Bakanı ve üst düzey 6 askeri yetkili kendilerini karantinaya aldı
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Son dakika haberi: İngiltere Savunma Bakanı ve üst düzey 6 askeri yetkili kendilerini karantinaya aldı

Son dakika haberi: İngiltere Savunma Bakanı ve üst düzey 6 askeri yetkili kendilerini karantinaya aldı
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve 6 üst düzey askeri yetkilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Genelkurmay Başkanı Nick Carter'la temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve 6 üst düzey askeri yetkilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Genelkurmay Başkanı Nick Carter'la temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Wallace ve üst düzey askeri yetkililer 24 Haziran'da Oxford'da bulunan Savunma Akademisi'ndeki bir toplantıya katıldı.

Toplantıya katılan Carter'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Wallace ve toplantıya katılan 6 üst düzey yetkili Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip Sistemi tarafından kendilerini karantinaya almaları konusunda uyarıldı.

Wallace ve askeri yetkililer, 10 gün boyunca bireysel karantinada kalacak ve bu sürede işlerini uzaktan yürütecek.

Ülkedeki kurallara göre Test ve Takip Sisteminin haber vermesi üzerine temaslı kişilerin Kovid-19 testleri negatif çıksa bile en az 10 gün süreyle karantinaya girmeleri gerekiyor. Daha önce Kovid-19 geçirenler bu uygulamadan muaf tutulmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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