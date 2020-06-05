Son dakika haberi... İki trafik kazasında 11 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Oktay Yalçın (60) idaresindeki 06 BLJ 587 plakalı minibüs, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin ilçesi Yeniyapan köyü kavşağında önce refüje ardından da bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Güler (60), Bahar (29) ve Kübra Yalçın (19) ile Ekin Ayşe (3) ve Eylül Silsüpür (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA