İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri Karadenize'e açıldı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri Karadenize'e açıldı. 

Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 102 borda numaralı 'Kaliningrad' ile 130 borda numaralı 'Korolev' adlı savaş gemileri, saat 19: 15 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Öte yandan dün de 2 Rus savaş gemisi Karadeniz'e gitmek üzere boğazdan geçmişti. 2 gün içinde Rusya'ya ait 4 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

 


İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İki Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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