Son dakika haberi... İki kişinin öldüğü kazanın otobüs sürücüsüne 15 yıl hapis istemi

ESKİŞEHİR'de, servis otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü kazanın ardından tutuklanan sürücü Mehmet İlik (28) hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Mehmet İlik, otobüste teknik kusur olduğunu öne sürerken, hazırlanan raporda ise 'asli kusurlu' olduğu belirtildi.

Kaza, geçen yıl ağustos ayında Eskişehir-Ankara karayolu otogar mevkiinde meydana geldi. Mehmet İlik idaresindeki beyaz eşya fabrikasının işçilerini taşıyan 26 S 0283 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi. Kazada yan yatan araçtaki fabrika işçilerinden Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz (28) olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. İfadesinde kazanın nasıl olduğunu bilmediğini belirten İlik, "Aracı kullanırken uyumadım ve telefonla ilgilenmedim. Bir anda kütleme sesi duydum" dedi. Daha sonra ise cezaevinden dilekçe yazarak servis otobüsünde teknik kusur bulunduğu öne sürerek aracın ön takımında arıza, direksiyonunda boşluk olduğunu iddia etti. Savcılık tarafından belirlenen bilirkişi heyeti kazalı 2000 model otobüste yaptığı incelemede ise aracın ön kısmının kazada büyük darbe aldığı, ağır hasar oluştuğu, hali hazır durumu ile kazaya etken herhangi bir teknik kusur olup olmadığının tespit edilemeyeceğini bildirdi.

ADLİ TIP ASLİ KUSURLU BULDU

Kazaya ilişkin inceleme yapan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda otobüs sürücüsü Mehmet İlik'i 'asli kusurlu' buldu. Raporda, "Otobüs ile seyri sırasında sevk ve idare hatası ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yol dışına çıkıp aracın devrildiği anlaşılmakla kazanın oluşumunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı ile asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir" denildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlanan raporların ardından kazaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede hayatını kaybeden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz'un yakınlarının yanı sıra yaralanan 12 kişiden 5'inin şikayetçi olduğunu ifade ederek 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Tutuklu sanık Mehmet İlik, Mart ayında hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki ERDOĞAN