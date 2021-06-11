Son dakika haber... İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı Kırıkkale'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı da kameralara yansıdı.

İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı da kameralara yansıdı.

Kaza, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi üzerinde bu sabaha saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 71 AK 612 plakalı hafif ticari araç, cadde kesişiminde R.K.'nın sürücüsü olduğu 06 DT 1045 plakalı başka bir hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yol kenarındaki depoya çarparak durabildi.

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.A. ile M.E.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan 2 kişinin yaralanmasına neden olan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Son dakika haber... İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Fahriye Evcen Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 17:38:46. #1.16#

title