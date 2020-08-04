Son dakika haberi: Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Iğdır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
04.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:47
Iğdır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Civanlı köyü muhtarı Y.K. ile İ.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, kurşunların isabet ettiği İ.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı muhtar Y.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ekipler, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
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Kaynak: AA