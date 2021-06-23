Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
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Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ADANA'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İsmail T. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Ok (56) ağır yaralandı.

ADANA'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İsmail T. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Ok (56) ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen Ok'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen İsmail T., aralarında husumet olduğu öne sürülen Mustafa Ok'a (56) tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunun sol koltuk altına isabet ettiği Ok, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli İsmail T. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ok, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Tedaviye alınan yaralı Ok'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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