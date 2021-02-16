Son dakika haberi... Husumetliler arasında çıkan silahlı kavga kamerada
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Son dakika haberi... Husumetliler arasında çıkan silahlı kavga kamerada

16.02.2021 18:30 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:34
Son dakika haberi... Husumetliler arasında çıkan silahlı kavga kamerada

Son dakika haber... MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Olayda, silahtan çıkan kurşunun hedefi olan bir kişinin vurulma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaştı. Taraflar, iddiaya göre yanlarında bulunan tabancalarla birbirine karşılıklı ateş açtı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı silahlı çatışmada, yoldan geçen Mehmet K. ile kavgaya karışan Emrah Y., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kavgaya karışan 2 kişi suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise yoldan geçen Mehmet K.'nın, tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle apartmana koşarak sığındığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi... Husumetliler arasında çıkan silahlı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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