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Son dakika haberi | HONG KONG - Hükümet Kovid-19 salgınında yeni bir dalganın önüne geçmek için tedbirler aldı

AA / Miguel Candela - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hong Kong'lu yetkililer, COVID-19 salgınında yeni bir dalganın yaşanmasının önüne geçmek için tedbirler aldıklarını duyurdu.

Hong Kong'lu yetkililer, COVID-19 salgınında yeni bir dalganın yaşanmasının önüne geçmek için tedbirler aldıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak'tan başlayarak aralarında İngiltere ve ABD'nin olduğu 8 ülkeye uçuşlar 2 hafta için durdurulacak. 7 - 20 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanan büyük etkinlikler iptal edilirken, kapalı mekanlarda akşam yemeğe servisinin 7 Ocak'tan itibaren yerel saat ile 18.00'da sona ereceği belirtildi.

Cuma gününden itibaren spor salonları, karaoke barlar, gece kulüpleri kapatılacak ve yeni kurallar 2 hafta süre ile uygulanacak.

Son dakika haberi | HONG KONG - Hükümet Kovid-19 salgınında yeni bir dalganın önüne geçmek için tedbirler aldı

Son dakika haberi | HONG KONG - Hükümet Kovid-19 salgınında yeni bir dalganın önüne geçmek için tedbirler aldı

Son dakika haberi | HONG KONG - Hükümet Kovid-19 salgınında yeni bir dalganın önüne geçmek için tedbirler aldı

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AA / Miguel Candela - Son Dakika Haberleri

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