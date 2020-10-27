Hatay'daki yangında mahalleli, evleri yanmasın diye gözyaşlarıyla dua ettiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yeniden alevlendi. Alevler Sarıseki mevkinde bulunan yerleşim yerlerine ulaştı. Evlerine ulaşan yangını gözyaşlarıyla izleyen vatandaşlar dua etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddetiyle yeniden alevlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yangını koordine ettiği alanda yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı.

İKİ EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Diğer yandan alevlerin etkisini artırdığı Sarıseki Mahallesi'nde ise iki ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği yangını gözyaşları arasında izleyen vatandaşlar evleri yanmasın diye dua etti.

Yangına çeşitli bölgelerden de gelen çok sayıda arazözle müdahale sürüyor.

YANGIN TEKRAR ŞİDDETLENDİ

Öte yandan İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddetiyle yeniden alevlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yangını koordine ettiği alanda yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı. Alevlerin yükseldiği alanda insanlar araçlarıyla ve koşarak kaçarken, Bakan Pakdemirli de ekibiyle birlikte alandan hızlı bir şekilde ayrıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ekibi de yangının evlere ulaşmaması için Azganlık mevkiinde söndürme çalışmaları başlattı.

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarını inceledi. Helikopterle bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesinde, Adana'nın Kozan ilçesinde ve İskenderun'daki yangınların son durumu hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde bugün 17 yangınla mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Anamur ve İskenderun'daki yangınlar hariç hepsinin kontrol altına alındığını kaydetti.

Anamur'daki yangına 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle müdahale ettiklerini aktaran Bakan Pakdemirli, önlem amaçlı Uçarı Mahallesi'nin boşaltıldığını ancak yangını kontrol altına alma çalışmalarının iyiye gittiğini vurguladı. Bakan Pakdemirli, İskenderun'da 14.25'te çıkan yangına 14.35'te ilk müdahalenin yapıldığını belirterek, "139 arazöz, 15 dozer ve 650 personel yangına müdahale ediyor. 30 derece sıcaklığın olduğu, nemin yüzde 30 civarında gittiği koşullar altında bugün maalesef yangın sarp koşullar altında ilerledi. Buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Sarıseki Mahallesi'nde bazı tahliyeler yapılmıştı ancak vatandaşlar da evlerine geri döndü. Yangının otoban kenarından çıktığı varsayılıyor. Bununla ilgili valiliğimiz tarafından herhangi bağlantı bulunmadı. Taş ocağının karşı tarafındaki yangın şu an en büyük odak noktamız. Coğrafi şartların sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerine devam edilmesi çalışma koşullarımızı biraz zorluyor ancak en kısa zamanda kontrol altına alma noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar" diye konuştu.

SABOTAJ İHTİMALİNİ YOK SAYMAMAK LAZIM

Yangında sabotaj ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Bakan Pakdemirli, "Terör ihtimali olabilir, bunu yok saymamak lazım ama herhangi bir bağlantı bulunmuş değil. Tüm odağımız yangının sönmesi. Kolluk kuvvetlerimiz, valiliğimiz soruşturmalarını yapıyor ama ne bir ipucu ne de bağlantı var. Yerleşim yerlerinde önemli zarar yok. Sadece bir evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı