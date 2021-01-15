Son dakika haberi: Yangın çıkan evde hasar oluştu
15.01.2021 01:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 01:41
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli