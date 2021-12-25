Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya ilçesi Esenlik ve Serinyol mahallelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü NSM Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenlik ve Esentepe mahallelerinde bulunan ikametlerde yaptıkları aramada, evde zulalanmış ve teyp içerisinde gizlenmiş vaziyette; 835 gram kubar esrar, 414 gram takoz esrar, 10 adet extacy, 1 adet hassas terazi, 15 gram metamfetamin, 15 bin 500 TL (155 adet 100 TL) sahte para ele geçirdi.

Konuyla ilgili olarak C.Y., C.S. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında işlem yapılan S.D. ve A.B.S. isimli şahısların ise çıkarılmış oldukları adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi. - HATAY

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