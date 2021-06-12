Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antakya-İskenderun kara yolu Uğur Mumcu Caddesi yakınındaki alt geçitte, D.K. (22) idaresindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen T.Ç. (41) yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobille çarpıştı.

Murat Özkan (19) ve Abdülkerim Tandoğan (20) kaza yerinde yaşamını yitirdi, 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Hakan Arslan (21) da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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