Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Erzin ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi D-817 kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 LC 123 plakalı otomobil köprünün bariyerine çarptıktan sonra su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan A.D. ile G.Y. hayatını kaybetti, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi kaldırıldıkları Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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